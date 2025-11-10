Варненец: Предният ми номер на колата започна да се трие, могат ли КАТ да ме глобят?

Кадър ИИ

Предният номер на колата ми започна да се изтрива при каране на магистралата и безконтактно миене с водоструйка след това. Ако продължи да изчезва цвета, това предпоставка ли е за глоба? Дали има процедура за смяна или да не се занимавам излишно и да ударя един перманентен маркер, ако се изтърка черното съвсем? Отговор на въпросите и съвети от други шофьори, които също са се сблъсквали с подобен проблем с избледняване на номера, потърси варненец във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна".

Според някои от коментиращите под поста процедурата по смяната е тромава и свързана с допълнителни разходи - "Има процедура пре регистрация ми казаха в КАТ Добрич -оправих го с маркер и няма проблеми", обясняват някои от шофьорите, сблъскали ли се със същия казус.

"С черен лак за нокти", "След "контакт" с друг автомобил номерът ми беше доста изтрит. Минах го с черен перманентен маркер и стана, като чисто нов. Вече втора година без проблем.", "Взимаш си маркер с боя. Моя преден номер вече 3-та година не е мръднал, а мия само с безконтактно, дори с четка понякога, като се налепят насекоми", са повечето съвети към автора на поста.

Сред коментарите има и такива в хумористичен стил: "Даже и го поизтрии малко повече, глоби да не ти идват на адреса".

От повечето шофьори, сблъскали се с подобен проблем обаче става ясно, че в този случай шофьорът, чиито номера са започнали да се изтирват трябва да се обърне за помощ към фирмата, която произвежда автомобилните номера. "Плащате около 40 лв. такса, попълва се един документ и заедно с повредения номер изпращате до адреса, който ще Ви кажат и до 2-4 дни Ви връщат нов номер.", посочват в коментарите си изрядните шофьори.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!