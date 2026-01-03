Варненец: Приравняване лев - евро на Морска гара. Добре дошли в клуба на богатите

Снимка: Фейсбук, Д. Стоев

Новият ценоразпис на паркинга на Морска гара във Варна предизвика вълна от възмущение във фейсбук.

Причината е в приравняването лев - евро, става ясно от публикация на варненец във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".

От 2.00 лв. на час до 31.12.2025 г. на 2.93 лв., пише към снимката той. И добавя: "Добре дошли в клуба на богатите..."

Ето и част от коментарите:

Ако хората започнат да бойкотират подобни бизнеси, много бързо ще си оправят цените...

С удоволствие бих ги бойкотирал, но често там е единственото място за паркиране, докато чакам децата си като тренират на басейна.

Специално за това нещо не е виновно еврото. Едни други са факторите.

Че те в магазините вдигаха регулярно цените доста преди влизането на еврото. Сравнете ги с тези на запад и се радвайте, че сме в клуба на богатите.

