Варненец: Приравняване лев - евро на Морска гара. Добре дошли в клуба на богатите
Новият ценоразпис на паркинга на Морска гара във Варна предизвика вълна от възмущение във фейсбук.
Причината е в приравняването лев - евро, става ясно от публикация на варненец във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".
От 2.00 лв. на час до 31.12.2025 г. на 2.93 лв., пише към снимката той. И добавя: "Добре дошли в клуба на богатите..."
Ето и част от коментарите:
Ако хората започнат да бойкотират подобни бизнеси, много бързо ще си оправят цените...
С удоволствие бих ги бойкотирал, но често там е единственото място за паркиране, докато чакам децата си като тренират на басейна.
Специално за това нещо не е виновно еврото. Едни други са факторите.
Че те в магазините вдигаха регулярно цените доста преди влизането на еврото. Сравнете ги с тези на запад и се радвайте, че сме в клуба на богатите.
