Варненец: Така изглежда тази сутрин улица в центъра на града

снимки: читател Петел.бг

За разпиляни и несъбрани боклуци около контейнери за смет на ул. "Хан Аспарух", намираща се в централната част на Варна, сигнализира читател на Петел.бг.

Снимките са направени по-рано тази сутрин, посочва читателят.

Редактор "Екип на Петел",

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