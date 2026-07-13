Варненец: Така изглежда тази сутрин улица в центъра на града
13.07.2026 / 09:58 0
снимки: читател Петел.бг
За разпиляни и несъбрани боклуци около контейнери за смет на ул. "Хан Аспарух", намираща се в централната част на Варна, сигнализира читател на Петел.бг.
Снимките са направени по-рано тази сутрин, посочва читателят.
Редактор "Екип на Петел",
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