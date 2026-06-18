Варненец: Защо отбиват движението пред Районния съд?

снимки: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", В. Христов

Движението около Районния съд във Варна е спряно. За това алармираха в социалните мрежи очевидци.

"Поради каква причина отбиват движението по-посока Мc Drive - зимно кино Тракия на пешеходците и автомобили", пита очевидецът.

Част от коментарите посочват като причина сигнал за бомба.

Към момента няма официална информация от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

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