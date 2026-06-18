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Варненец: Защо отбиват движението пред Районния съд?

18.06.2026 / 12:49 2

снимки: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", В. Христов

Движението около Районния съд във Варна е спряно. За това алармираха в социалните мрежи очевидци.

"Поради каква причина отбиват движението по-посока Мc Drive - зимно кино Тракия на пешеходците и автомобили", пита очевидецът.

Част от коментарите посочват като причина сигнал за бомба.

Към момента няма официална информация от полицията.

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Коментари
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уйчо (преди 14 минути)
Рейтинг: 132596 | Одобрение: 8876
То затова на кметя му викат "Маугли", че Варна е заприличала на джунгла.
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Серж (преди 41 минути)
Рейтинг: 242058 | Одобрение: 48988
Това ли му е проблема на този "варненец"?...А че тревата в градинките е над 1,5м не го ли притеснява?...

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