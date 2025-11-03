Варненец е със счупена ръка след скандал между съседи заради шум

Булфото

Скандал между двама съседи, заради нарушение на обедна тишина, е довела до фрактура на ръката на единия и образуване на досъдебно производство, съобщиха от полицията във Варна.

Сигнал за случая е подаден в събота и отзовалия се екип на Трето РУ е установил, че след размяна на обидни думи, 49-годишен криминално проявен, който е единия от участниците в кавгата, е нанесъл удар с палка върху съседа си.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа.

