Варненец погреба българския лев

03.02.2026 / 10:55 2

Булфото

На централните гробища във Варна Росен Марков направи символичен ритуал по погребването на българският лев.

Той хвърли монети и левове в ковчег, положи цвете и се просълзи.

село варна (преди 9 минути)
Рейтинг: 32009 | Одобрение: 499
Тъпоъгълник, какво да го правиш
Ко? Не! (преди 24 минути)
Рейтинг: 23679 | Одобрение: -1786
Този 30 години разиграва едни и същи циркове по всевъзможни поводи и без поводи

