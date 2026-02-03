Варненец погреба българския лев
03.02.2026 / 10:55 2
Булфото
На централните гробища във Варна Росен Марков направи символичен ритуал по погребването на българският лев.
Той хвърли монети и левове в ковчег, положи цвете и се просълзи.
