реклама

Варненка с газов пистолет нахлу в супермаркет и стана страшно

11.11.2025 / 11:48 3

Пиксабей

Варненка е задържана за въоръжен грабеж на супермаркет, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

По данни на полицията, вчера криминалистите на Второ РУ са установили и задържали  52-годишната жена, която е без криминални прояви до момента. Бързите оперативно-издирвателни действия на служителите на реда, довели до залавяне на варненката, която преди ден е направила въоръжен грабеж в супермаркет.

Извършителката е отнела над 400 лева от продач-консултантката в магазина, като е насочила към нея газов пистолет, посочват от полицията.

Тя е задържана за срок до 24 часа и по случая е образувано досъдебно производство.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Уйо (преди 18 минути)
Рейтинг: 51233 | Одобрение: 7378
Тази е търсеха чрез публикация във Фийсбук. Явно са я намерили.
0
0
kjk (преди 19 минути)
Рейтинг: 152544 | Одобрение: 16894
Осигурила си е топлото за зимата!!!;)УхиленАнгелче
0
0
kris (преди 32 минути)
Рейтинг: 530575 | Одобрение: 98855
Друсалката имала нужда от дроги....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама