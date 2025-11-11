Варненка с газов пистолет нахлу в супермаркет и стана страшно

Пиксабей

Варненка е задържана за въоръжен грабеж на супермаркет, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

По данни на полицията, вчера криминалистите на Второ РУ са установили и задържали 52-годишната жена, която е без криминални прояви до момента. Бързите оперативно-издирвателни действия на служителите на реда, довели до залавяне на варненката, която преди ден е направила въоръжен грабеж в супермаркет.

Извършителката е отнела над 400 лева от продач-консултантката в магазина, като е насочила към нея газов пистолет, посочват от полицията.

Тя е задържана за срок до 24 часа и по случая е образувано досъдебно производство.

