Варненската полиция: Няма данни Наталия да е принуждавана да върви с мъжа

Снимка: Фейсбук

Общо 12 сигнала са получени в полицията след активирането на системата BG-Alert и Amber Alert във връзка с издирването на 11-годишната Наталия Асенова. Това съобщи на брифинг ст. комисар Цветан Пировски, директор на Областната дирекция на МВР – Варна.

Обиколили сме над 1000 кв. километра, в момента се разширява периметърът на търсенето, допълни ст. комисар Пировски, цитиран от БТА.

Мъжът, с когото е детето, е криминално проявен. Той се е грижил за момичето повече от седем години, тъй като е живял с майката на семейни начала. По данните, които полицията има до момента, момичето не е принуждавано да върви с него.

Допълни, че машинист е заявил, че ги е видял, докато е бил на гарата в Юнак, да вървят през полето. Никой полицай или доброволец не е видял ситуацията, но веднага са изпратени екипи на място. Информацията пристига около час и повече по-късно.

Призова хората, които видят издирваните лица, да звънят на 112, а не да предприемат други действия, тъй като Асен може да прояви агресия.

Пировски обясни, че при предишни случаи, когато издирвания мъж Асен се е укривал, е използвал най-вече изоставени къщи, в които хора са оставили храна, а също и в пещери в района на селата, предаде Новини.бг и 24 часа.

"Обиколената до момента площ около 1000 кв.км, дори и сега екипите са на терен. Умишлено не се дава повече информация, за да не се възползва мъжът от нея", каза Пировски.

В издирването на Наталия и Асен се използва цялата налична техника на полицията.

По-рано днес беше задействана системата BG Alert в областите Варна, Бургас и Шумен. 12 сигнала са получени, откакто е задействана системата.

Редактор "Екип на Петел",

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