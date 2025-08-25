реклама

Варненски полицаи предотвратиха опит за самоубийство

25.08.2025 / 17:37

Снимка: Фейсбук, ОД на МВР - Варна

Трагичен инцидент беше избегнат благодарение на професионализма на полицейски екип от Първо РУ – Варна. Това съобщават във фейсбук страницата на ОД на МВР в морската столица.

В малките часове след полунощ благодарение на бързата и човечна реакция на младши инспектор Денислава Георгиева и младши инспектор Християн Липчев бе предотвратен опит за самоубийство.

След получен сигнал за мъж в тежко емоционално състояние, униформените проведоха продължителен и деликатен разговор, с който успяха да го разубедят и отклонят от опасните му намерения.

Техните действия са ярък пример за висок професионализъм, отдаденост на дълга и човечност, защото полицията не е само гарант за реда и сигурността, но и подава ръка на хората в най-трудните им моменти, добавят от ОД на МВР - Варна.

 

Коментари
Серж (преди 33 минути)
Рейтинг: 221911 | Одобрение: 44281
БРАВО!!! Така трябва да бъде във всяка ситуация, а не да вдигат рамене и да мрънкат "ами ние нищо не можем да направим"...

