Варненски съд остави двама наркодилъри в ареста

Варненският апелативен съд потвърди задържането под стража на 43-годишен мъж, обвинен в наркопрестъпление. Най-тежката мярка за неотклонение е била взета от Окръжен съд – Варна, но обвиняемият обжалва. Кристиан Н. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 21. май във Варна е придобил, държал с цел разпространение 29.97 гр. фентанил, 0.33 гр. марихуана и хероин, и че на същата дата е разпространил на друг мъж хероин. Деянието е извършено в условията на продължавано престъпление. Мъжът е осъждан.

Основен довод в жалбата на защитата е влошеното здраве на обвиняемия. Производството за определяне на мярката му за неотклонение пред Окръжния съд е разгледано в болнично заведение, където той е бил настанен. В днешното съдебно заседание адвокатите представиха допълнителна медицинска документация, както и епикриза от приключилата вчера хоспитализация.

Представителят на Апелативна прокуратура – Варна посочи, че мъжът е част от активния криминален контингент, което се потвърждава и от справката му за съдимост. В случая му е повдигнато обвинение за престъпление и в трите форми на деянието: придобиване, държане и разпространение. Иззети са различни по вид и в сериозно количество наркотици. Настоящото деяние е извършено в изпитателния срок на предходни присъди, повечето от които свързани с употреба на наркотични вещества и с управление на МПС след употребата им.

Адвокатите настояха за по-лека мярка, която да балансира между обществения интерес и правата на обвиняемия, предвид здравословното му състояние. Защитниците не коментираха наличието на обосновано предположение за съпричастност към деянието, но отхвърлиха опасността подзащитният им да се укрие или да извърши престъпление – именно влошеното му здраве би попречило да го направи. Процесуалните представители поискаха от съда да определи домашен арест или подписка.

Съставът на Апелативен съд – Варна намира, че първата инстанция е обсъдила всички обстоятелства, относими към определянето на вида на мярката за неотклонение. Налице е обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия, основаващо се на протоколи за извършени процесуално-следствени действия, веществени и гласни доказателства, изготвена експертна справка. Опасността обвиняемият да извърши престъпление се извежда обстоятелствата по делото – сред тях е установяването на поне 4 лица, които са купували наркотици от него. От значение е предходната съдимост на Кристиан Н. Осъждан е 4 пъти, като отделните наказания са били групирани от Районния съд във Варна и е било определено общо най-тежко наказание - 1 година с 3 години изпитателен срок.. Настоящото деяние, за което е обвинен, е в рамките на изпитателния срок. По отношение на медицинските съображения съдебният състав взе предвид изготвената съдебно-медицинска експертиза. В нея не се констатират заболявания, които да пречат на пребиваването в местата за задържане.

По тези съображения Апелативният съд във Варна намери определението на първата инстанция за правилно и законосъобразно. Съдебният акт е окончателен.

Междувременно обвинен в наркопрестъпление остава с постоянна мярка „задържане под стража“. Това реши Варненският апелативен съд като потвърди определение на Окръжния съд в града. Съдебният акт бе обжалван от защитата.

Явор И. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 19 май в апартамент във Варна в условията на продължавано престъпление е държал с цел разпространение 4.4 гр. метамфетамин, от които разпространил на друг мъж 1,42 гр. Обвиняемият е осъждан неколкократно, за последен път – по-рано този месец.

Според прокурора единствената правилна мярка за неотклонение в случая е задържането под стража. Настоящото деяние е извършено едва 9 дни след последното осъждане на обвиняемия. Това говори за трайно и упорито престъпно поведение.

Защитата не се противопостави на наличието на обосновано предположение за съпричастността на Явор И. към деянието, но отхвърли риска от осъществяване на престъпление.

Апелативният съд взе предвид, че с обжалваното определение Варненският окръжен съд е обсъдил предпоставките за определяне на най-тежката мярка за неотклонение. Изводите за наличие на обосновано предположение за съпричастност и за опасност от извършване на престъпление са правилни и законосъобразни. Рискът от извършване на престъпление се основава на обстоятелства, свързани с предходната съдимост на задържания. В рамките на една година той е осъждан трикратно за държане на наркотични вещества. Определението, с което въззивната инстанция потвърди определението на Окръжен съд – Варна, не подлежи на обжалване.

