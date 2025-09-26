Варненските диви прасета посетиха най-модерната рейдова кула в България
26.09.2025 / 19:27 0
Кадър Инстаграм
Дивите прасета в Аспарухово не са съвсем диви, а се интересуват от освен от почивка на плажа и от контрола на морския трафик.
От клипове в мрежата се вижда, че семейството обича да се разхожда и в парка около най-модерната рейдова кула в България.
