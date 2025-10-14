Варненският кмет: Когато демокрацията е атакувана в една държава членка, е отслабена в цяла Европа

Снимка: Булфото

„Когато демокрацията е атакувана в една държава членка, тя е отслабена в цяла Европа“, заяви кметът на Варна, Благомир Коцев, в писмо към членове на Европейския комитет на регионите по време на Европейската седмица на градовете и регионите в Брюксел, посочиха от пресцентъра на „Продължаваме промяната“. Ако не беше несправедливо държан в ареста вече повече от три месеца, днес в Брюксел Благомир Коцев трябваше да бъде докладчик на заседанието на Комитета, посочват още от „Продължаваме промяната“.

Писмото от ареста беше прочетено от общинския съветник от Варна - София Колева, след което цялата зала стана на крака и аплодира посланието на Благомир Коцев, предава БТА. От своя страна председателят на групата на „Обнови Европа“ в Европейския комитет на регионите - Франсоа Декостер, се обърна към София Колева и каза да предаде на Благомир Коцев, че неговата битка е тяхна битка и се надяват скоро да се върне сред тях.

Днес се обръщам към вас не от конферентната зала, където се надявах да застана сред вас, а от затворническа килия в собствената ми страна – България, се посочва в писмото на Коцев. Говоря не само като демократично избран кмет и гражданин на Европейския съюз, но и като представител на всички, които вярват в свободата, прозрачността и върховенството на закона.

В писмото се посочва, че през ноември 2023 г., на местните избори, варненци са поверили своя вот на тяхната споделена визия за реформи, откритост и модернизация. Новата администрация започна да се справя с дългогодишни проблеми, да премахва монополи и да възстановява справедливостта в обществените поръчки. Тези усилия бързо предизвикаха съпротива от онези, които се бяха настанили удобно в сянката на корупцията, посочва кметът.

През юли 2024 г. беше започнато политически мотивирано разследване срещу същата тази администрация, основано на твърдения на лица, свързани с предишната администрация и с управляващия елит на България. Последва театрален арест, извършен от десетки правителствени агенти - акт, целящ да сплаши не само мен, кмет от опозицията, но и цялото движение за промяна в България, пише още в съобщението.

Кметът посочва още, че са използвани фалшиви обвинения в корупция, за да се оправдае задържането без достоверни доказателства. Свидетели в последствие заявиха, че показанията им са били изтръгнати под натиск или в замяна на лични облаги. И все пак, българските съдилища продължават да игнорират фактите и презумпцията за невинност, пише още в писмото му.

По думите на Коцев този случай не касае само един човек и става въпрос за състоянието на демокрацията и правосъдието в България – член на Европейския съюз, където политическите репресии отново рискуват да се превърнат в инструмент за управление. Тези, които се противопоставят на дълбоките властови мрежи, на олигархичните интереси и техните политически покровители са подложени на натиск, сплашване или лишаване от свобода, пише той. В края на писмото Коцев посочва, че случващото се в България засяга всички. Той благодари на Европейския комитет на регионите, че са до жителите на Варна и се застъпват за демокрацията.

На 10 октомври Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна. Решението подлежи на обжалване. Коцев е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. В мотивите си председателят на съдебния състав посочи, че Коцев продължава да е кмет на Варна и на този си пост разполага с голям ресурс и може да повлияе на неразпитаните свидетели.

Ето пълният текст на обръщението на Благомир Коцев:

Изявление на Благомир Коцев, кмет на Варна и докладчик на Европейския комитет на регионите

Уважаеми членове на Комитета на регионите,

Уважаеми колеги,

Уважаеми граждани на Европа,

Днес се обръщам към вас не от конферентната зала, където се надявах да застана сред вас, а от затворническа килия в собствената ми страна – България. Говоря не само като демократично избран кмет и гражданин на Европейския съюз, но и като представител на всички, които вярват в свободата, прозрачността и върховенството на закона.

През ноември 2023 г., на местните избори, варненци повериха своя вот на нашата споделена визия за реформи, откритост и модернизация. Новата администрация започна да се справя с дългогодишни проблеми, да премахва монополи и да възстановява справедливостта в обществените поръчки. Тези усилия бързо предизвикаха съпротива от онези, които се бяха настанили удобно в сянката на корупцията.

През юли 2024 г. беше започнато политически мотивирано разследване срещу същата тази администрация, основано на твърдения на лица, свързани с предишната администрация и с управляващия елит на България. Последва театрален арест, извършен от десетки правителствени агенти - акт, целящ да сплаши не само мен, кмет от опозицията, но и цялото движение за промяна в България.

След това бяха използвани фалшиви обвинения в корупция, за да се оправдае задържането без достоверни доказателства. Свидетели в последствие заявиха, че показанията им са били изтръгнати под натиск или в замяна на лични облаги. И все пак, българските съдилища продължават да игнорират фактите и презумпцията за невинност.

Но този случай не касае само един човек. Става въпрос за състоянието на демокрацията и правосъдието в България – член на Европейския съюз, където политическите репресии отново рискуват да се превърнат в инструмент за управление. Тези, които се противопоставят на дълбоките властови мрежи, на олигархичните интереси и техните политически покровители са подложени на натиск, сплашване или лишаване от свобода.

Предложенията за свобода в замяна на лоялност към дискредитирани фигури – включително лица, санкционирани по Закона „Магнитски“ за корупция и злоупотреба с власт са симптом на по-дълбока криза. Изборът, пред който са изправени реформаторите в България днес е между мълчание и почтеност. Ние избрахме почтеност и приемаме последствията от този избор.

Въпреки тези обстоятелства ръководството на Европейския комитет на регионите показа вяра в демократичните институции като повери на българската делегация ролята на докладчик по стратегическия подход на ЕС към Черноморския регион. Този акт на солидарност изпраща силно послание: Европа вижда отвъд стените на репресиите и истината, и почтеността не могат да бъдат заглушени.

Нашата вяра в справедливостта и във всички, които служат на закона с почтеност остава. Истината ще надделее и европейските принципи на справедливост и човешки права ще триумфират над манипулацията, и страха. Когато този ден дойде работата по изграждането на по-добра Варна и по-справедлива България ще продължи с обновена сила, и колективна воля.

Препотвърждавам ангажимента си към европейските ценности и към каузата на свободна и демократична България от килията си. Дори в ареста нашите усилия продължават да представляват гражданите на Варна и да допринасят за споделената визия на Европа за мир, просперитет и сътрудничество в Черноморския регион.

Към моите колеги и всички европейски граждани, които слушат днес: Моля, не отмествайте поглед. Това, което се случва в България засяга всички нас. Когато демокрацията е атакувана в една държава членка, тя е отслабена в цяла Европа.

Вярваме в справедливостта. Вярваме в истината. И вярваме, че заедно Европа няма да позволи политическото лишаване от свобода да се върне на нейна земя.

Благодарим ви, че сте до жителите на Варна. Благодаря ви, че се застъпвате за демокрацията.

Благомир Коцев

Кмет на Варна, България

Докладчик на Европейския комитет на регионите

