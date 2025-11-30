реклама

Варненският кмет се връща на работа от утре

30.11.2025 / 15:57 1

Снимка: Булфото

Благомир Коцев се връща на работното си място. Информацията бе потвърдена от екипа на кмета на Варна.

Точно 144 дни, след като бе арестуван, на 1 декември, точно в 8:30 ч. той отново ще прекрачи прага на общината.

Коцев бе пуснат под гаранция от 200 хиляди лева на 28 ноември, припомня Фокус.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
Горан (преди 16 минути)
Рейтинг: 14762 | Одобрение: -5248
и продължава с далаверите
да ама не

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама