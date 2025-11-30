Варненският кмет се връща на работа от утре

Снимка: Булфото

Благомир Коцев се връща на работното си място. Информацията бе потвърдена от екипа на кмета на Варна.

Точно 144 дни, след като бе арестуван, на 1 декември, точно в 8:30 ч. той отново ще прекрачи прага на общината.

Коцев бе пуснат под гаранция от 200 хиляди лева на 28 ноември, припомня Фокус.

