Варненският кмет зададе четири въпроса

Снимка: Фейсбук, Б. Коцев

Първите заповеди за спиране на незаконното строителство в местността Баба Алино са издадени от Община Варна още на 1 септември 2025 г. Това по никакъв начин не повлиява на чуждестранния инвеститор. Напротив, незаконните дейности там само се разрастват. Това написа кметът на Варна - Благомир Коцев, във фейсбук.

Ето какво пише още Благомир Коцев:

"Явно някой много се е уплашил, че аз и екипа ми ще докараме процедурата по спирането на строителството до край. И е решил едновременно да върне в България експулсирано лице, заплашващо националната сигурност, да организира ареста на пречкащия се кмет, и по този начин активно да съдейства в схемата за пране на безобразно много пари.

Как, освен така, българското общество да си отговори на следните въпроси:

Кой строителен инвеститор би рискувал бизнеса си, като построи незаконно цял град?

Кой строителен инвеститор продължава да строи, и то още по-бързо, след като контролният орган недвусмислено му е показал, че счита строителството му за незаконно?

Кой строителен инвеститор идва от друга държава, бива изхвърлен от нея, а след това се връща, за да продължи незаконните си действия?

Кой, ако не някой на последните етажи на властта има влиянието да покровителства всичко това?

Баба Алино е чудовищно престъпление, което с право разтърси цялата страна. Смятам, че истината е толкова фрапираща, че никога няма да се каже изцяло и до край. Нищо обаче не може да спре хората да си задават въпроси.

Вчера МЗХ събори незаконната ограда във „Форест клуб“. Малцина знаеха досега, но от откритите 104 обекта там, близо 50 са на първа и втора плоча и се намират зад тази ограда.

Незаконният град можеше и да е двойно по-голям. Но в крайна сметка беше спрян. А на въпроса „защо сега“, вече всеки може да си отговори. Защото в държавата с голямо „Д“, апашите се пазят, а стражарите ги палят и свършват в ареста. "

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!