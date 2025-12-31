Варненци: 31.12.2025 г. 17:19 ч. Варна никога не е била толкова тиха
Булфото
Интересен коментар написа гражданин във варненска група.
"31.12.2025 г. 17:19 ч.
ВАРНА НИКОГА НЕ Е БИЛА ТОЛКОВА ТИХА !", посочва той.
Веднага се оформи дискусия по темата.
Не всички са съгласни:
Ако си на центъра, може… ние на Колхозния вече изкарахме пушкалата, пиратките и ракетите
Браво, дано остане така.
Тези пиратки що не си ги хвърляте у вас, а навън?
Ела в Трошево! Войната започна!
Отивай на нивата и мятай колкото искаш!
Има възрастни хора, има болни деца и тн и тн…няма да изброявам…защото няма смисъл.
Ела в Младост-гърмят яко.
Тия дето гърмят или имат такива планове за по-късно… няма да им е хубава 2026 та. Да се сетят догодина за мен ако пак им се догърми! “От Вещицата!”
Нека да е!! Животните се страхуват, пиратките са опасни дори и за хората. Голямо изхвърляне да се гърми!!!
