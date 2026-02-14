Варненци: Днес на Крайбрежната....за 45 минути се минават 200 метра

Кадър Фб

Огромно струпване на хора днес в Морската градина и край морето заради високите температури.

"Днес на Крайбрежната....за 45 минути се минават 200 метра. Поне от 2 часа е това задръстване и нищо не се случва", посочва гражданка в социалната мрежа.

Коментарите заваляха:

Чакайте да започнат и международния конгресен център!!!!

Затова е алея=пеш!

Ами като се заселят още 100000 души и накупят апартименти по 200000-300000 евро и по 2-3 коли на семейство,цяла Варна ще е в трафик 24/7 нонстоп.И тия 200 метра ще се изминават за 4 часа.

Който има време за губене, да отива там с кола..

От час има патрулка в кръговото и пуска с приоритет колите от буните!

Много хубаво ми става като ви видя как висите като най-простите хора на света.

И като ва мързи да ходите...ще си стоите кротки в задръстване

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!