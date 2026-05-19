Варненци гледаха заедно официалното посрещане на Дара в София

Снимки: Община Варна

Много варненци се събраха на входа на Морската градина, за да съпреживеят официалното посрещане на Дара в София, организирано от Българската национална телевизия и Столична община.

По инициатива на Община Варна събитието беше излъчено пряко на голям екран, а жители и гости на града имаха възможност да подкрепят победителката в „Евровизия 2026“ в една емоционална вечер.

Кметът на Варна Благомир Коцев присъства на официалното посрещане в София и лично поздрави DARA от името на всички варненци.

"Горд съм, че съм варненец. Благодаря на Дара, че е посланик на Варна и че ни направи щастливи и горди българи. Очакваме я във Варна при първа възможност. Тя показа, че с упоритост и труд може да върви срещу вятъра. А ние, варненци, сме свикнали да навигираме срещу вятъра, но винаги намираме пристанището на успеха“, каза кметът.

