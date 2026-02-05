Варненци излязоха в дъжда на протест в подкрепа на отделнитето по детска хирургия

Булфото

Варненци на протест в подкрепа на отделнитето по детска хирургия

Неправителствени организации, пациенти и граждани се събраха с призив за спасяването на отделнитето по детска хирургия в окръжната болница

За подкрепа на лекарите от Варна се събраха граждани пред Министерство на здравеопазването

Пред Министерство на здавеопазването се провжда протест под мото "Спасени животи. Всички в подкрепа на спасителите!“ по повод информацията, че отделението по детска хирургия към МБАЛ „Св. Анна – Варна“ може да преустанови работа от 1 март.

Звеното от десетилетия обслужва деца от цяла Североизточна България – не само от Варна, но и от области като Добрич, Шумен, Разград, Силистра, Русе и други. Средно около 1000 малки пациенти годишно преминават през отделението – от рутинни хирургични интервенции до спешни, животоспасяващи операции. За много семейства това е единственият достъпен високоспециализиран център в региона.

Оранизатор на протеста в София е фондация „За доброто“ с подкрепа на инициативния комитет на младите лекари „Бъдеще в България“.

