Варненци получиха наградата „Гражданска доблест“ за протестите си в защита на Благомир Коцев

Наградата „Гражданска доблест“ на Българския хелзинкски комитет беше връчена на варненците, които в продължение на месеци участваха в 15 протеста в защита на кмета на Варна Благомир Коцев. Отличието беше връчено от адвокат Велислав Величков от Инициативата „Правосъдие за всеки“, а от името на протестиращите го прие Велислава Христова. На събитието присъстваха самият Благомир Коцев, заместник-кметовете Снежана Апостолова, Пламен Китипов, Илия Коев и Димитър Кирчев, както и много от участниците в протестите.

Радостен съм да ви приветствам днес тук с огромно уважение и благодарност към всички вас – протестиращите, които от юли насам до ноември бяхте на улицата. Вашите протести във Варна и във всички други градове бяха причината аз да получа своята свобода, заяви кметът Благомир Коцев. По думите му неговият случай не е изключение, но ясно показва проблемите, за които отдавна се говори – че българските институции и голяма част от звената в съдебната система са под политическо влияние.

Благодаря ви, че бяхте толкова отдадени, толкова мотивирани и толкова постоянни. Дадохте ми сила, както на мен, така и на всички хора в нашата страна, които мечтаят да видят България като една истинска демократична държава с работещи институции, каза кметът. Той подчерта, че оттук нататък започва една по-трудна част и тя е да се постигнат необходимите реформи. Огромната енергия, която тръгна от Варна, прерасна в национална енергия и в крайна сметка доведе до падането на правителството – това е първата стъпка. Втората стъпка са именно истинските реформи, които трябва да се случват чрез едни нови и честни избори, с едно отдадено мнозинство в българския парламент, което да работи в тази посока. Затова вярвам, че всички вие ще продължите да бъдете отдадени на каузата, за да могат институциите да бъдат независими и нашето общество да върви към европейското семейство, на което принадлежи, допълни Коцев. В изказването си той благодари и на Инициативата „Правосъдие за всеки“, които по думите му години наред се борят с овладяването на съдебната система и с проблемите, които въздействат на необходимите реформи.

Адвокат Велислав Величков припомни първото си посещение във Варна по време на клетвата на Благомир Коцев като кмет през 2023 година. Това за мен беше изключително радостно събитие, защото моята майка е варненка и винаги съм свързвал Варна със свободата, докато в един момент започнах да я свързвам с мафията. Това, което разсече тъмнината, бяха онези избори, с които Благомир Коцев влезе в общината и с които влезе и народният суверенитет, заяви Величков. Той разказа и за първите си срещи с Коцев по време на задържането му, като подчерта, че този фин мъж се е оказал много силен човек. Бях на среща с него в ареста и той беше спокоен и усмихнат, защото знаеше, че неговата битка е битка за Варна, каза Величков. По думите му много рядко във Варна избухва този гняв, но когато избухне, заразява и София. Мястото на тази награда е при протестиращите хора във Варна, защото те успяха да отвоюват тази победа в най-голям мащаб, каза още адвокат Величков.

От името на протестиращите Велислава Христова благодари на Българския хелзинкски комитет. Искам да благодаря, че разпознахте нашия справедлив гняв във време, в което се опитаха да ни отнемат правото на глас и да подменят нашия избор и нашия кмет, каза тя. Благомир Коцев прекара несправедливо пет месеца в ареста, защото е лице на опозицията. Благодаря му, че не предаде варненци и не се отказа от убежденията си, въпреки че плати за това със свободата си, допълни Христова.

Наградата „Гражданска доблест“ ще бъде поставена в една от стъклените витрини в сградата на Община Варна, редом с медалите, плакетите и грамотите, с които градът е удостояван през годините.

