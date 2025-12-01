Варненци също излязоха на протест срещу Бюджет 2026 и с искане за оставка на управляващите

Снимки: Булфото

Жители на Варна излязоха на протест срещу проекта за държавен бюджет за 2026 година. Информация за демонстрацията бе разпространена в социалните мрежи на партиите "Да България“, "Продължаваме промяната" и местната структура на "Демократи за силна България“, съобщава БТА.

Основното послание на протестиращите, които се събраха пред сградата на областната администрация в града, е да се спрат кражбите в бюджета.

Хората издигнаха плакати и скандираха искания за оставка на управляващите.

Към хората се обърнаха общински съветници от "Продължаваме промяната - Демократична България" и депутатът Стела Николова, които посочиха най-големите слабости на проектобюджета за 2026 г.

След това протестиращите се отправиха с шествие към сградата на Община Варна, където се очаква да говори и кметът Благомир Коцев, като обръщението му ще бъде излъчено на протеста в София.

Участъци от бул. "Мария Луиза" и "Княз Борис I" са затворени.

