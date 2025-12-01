Варненци също излязоха на протест срещу Бюджет 2026 и с искане за оставка на управляващите
Снимки: Булфото
Жители на Варна излязоха на протест срещу проекта за държавен бюджет за 2026 година. Информация за демонстрацията бе разпространена в социалните мрежи на партиите "Да България“, "Продължаваме промяната" и местната структура на "Демократи за силна България“, съобщава БТА.
Основното послание на протестиращите, които се събраха пред сградата на областната администрация в града, е да се спрат кражбите в бюджета.
Хората издигнаха плакати и скандираха искания за оставка на управляващите.
Към хората се обърнаха общински съветници от "Продължаваме промяната - Демократична България" и депутатът Стела Николова, които посочиха най-големите слабости на проектобюджета за 2026 г.
След това протестиращите се отправиха с шествие към сградата на Община Варна, където се очаква да говори и кметът Благомир Коцев, като обръщението му ще бъде излъчено на протеста в София.
Участъци от бул. "Мария Луиза" и "Княз Борис I" са затворени.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!