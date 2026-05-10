Васил Терзиев: Готови сме за Джиро д’Италия

София е готова да посрещне колоездачната обиколка Джиро д’Италия, а столицата ще стане част от историята на престижното състезание пред погледа на стотици милиони хора по света. Това заяви кметът на София Васил Терзиев в публикация във Фейсбук.

„Отброяваме последните часове до пристигането на Giro d’Italia в София. Месеци подготовка, хиляди часове труд и едно голямо очакване се събират в този миг“, посочва Терзиев, допълва БТА.

По думите му, домакинството на събитието е значим момент за града, който ще бъде във фокуса на международното внимание. „София става част от историята пред погледа на стотици милиони хора по целия свят. София е готова. София е Giro!“, заявява още столичният кмет.

Днес в София завършва третият етап от колоездачната обиколка Джиро д’Италия, като финалът е предвиден на площад „Народно събрание“ до паметника на Цар Освободител. За събитието са въведени временни ограничения на движението в централната градска част и по основни булеварди в столицата, както и промени в градския транспорт. Над 800 полицейски служители са ангажирани с организацията на движението и сигурността в София за преминаването на колоездачната обиколка.

