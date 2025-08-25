Василковски вбесен: Щях да излетя от пътя! Това ли е обезопасяване?!

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Много често споменаваме пътя Плевен - Луковит в района на Телиш, където загина Сияна. Вчера минах по него. Пътят е перфектен, но за офроуд. Четох как било обезопасено. Ами извинявайте, аз не съм пътен експерт, обаче аз се почувствах застрашен на няколко пъти да изхвърча от пътя - има много неравности. Не знам какво е направено, може би са турени два - три знака, може би е поизкърпено тук - там, но този път е все още път - убиец. И то не само в този участък, където загина Сияна, а целия път от Плевен до Луковит е убиец, коментира пред Нова тв синоптикът Николай Василковски.

Говорят, че го били обезопасили, говорят, че се планират някакви цялостви ремонти за пролетта, за някоя друга година, за не знам си кога. Това трябва да бъде ремонтирано веднага, на момента или да бъде затворено. Нямам думи просто. Наситина нямам думи, защото умират хора и не знам какво трябва дастане, за да вземе по-отговорно някой да свърши работата, да се действа на момента. Не може да се чака да дойдат отнякъде някакви пари, някакви проекти да се правят, това на момента трябва да се оправи или да се затвори, коментира разгневеният Василковски.

Аз не знам, но вероятно тези хора от тая Пътна агенция карат по тези пътища. Не знам те самите като карат по такива пътища, не се ли чувстват застрашени, ей това не мога да разбера. Дано, дано на някой му светне в главата да направи нещо, коментира той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!