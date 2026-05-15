Вътрешнопартийно напрежение разклаща управлението на Киър Стармър

Кадър Youtube

Във Великобритания се засилва вътрешнопартийният натиск върху премиера Киър Стармър.

Здравният министър напусна поста си в знак на подкрепа към кръговете в управляващата партия, които искат оставката на премиера.

Очаква се кметът на Манчестър Анди Бърнам да се включи в битката за лидерството в Лейбъристката партия и респективно за поста на министър-председател.

Финансовите пазари реагират негативно на политическата несигурност, предава bTV. Според анализатори перспективата Бърнам да оглави правителството тревожи инвеститорите заради опасения от по-високи държавни разходи и увеличаване на британския дълг.

Спекулациите около бъдещето на Стармър се засилиха след слабите резултати на управляващата партия на местните избори миналата седмица.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!