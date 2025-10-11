Във фейсбука на варненския кмет: Делото беше белязано от абсурдни твърдения, противоречиви доказателства и откровени лъжи

кадър: Благомир Коцев, фейсбук

Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Решението подлежи на обжалване. Коцев е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група.

В мотивите си председателят на съдебния състав посочи, че Коцев продължава да е кмет на Варна и на този си пост разполага с голям ресурс и може да повлияе на неразпитаните свидетели.

Ето каква публикация с епояви в профила на Коцев във фейсбук малко след това решение на съда:

Софийският градски съд остави Благо в ареста.

Въпреки скандалните разкрития на Диан Иванов и въпреки че вчера Ники и Данчо бяха освободени от ареста.

Делото беше белязано от поредната порция абсурдни твърдения, противоречиви доказателства и откровени лъжи. Като например изопачаването на свидетелски показания, за да паснат на тезата на обвинението.

Правото е в абсолютен колапс, а фарсът вече придобива международни размери, след като стана ясно, че един от свидетелите е чужденец със защитена самоличност.

Следващото заседание е на 16 октомври от 10 часа в Софийския апелативен съд.

Протестите продължават, докато Благо и Варна не получат своята свобода!

