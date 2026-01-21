"Възраждане" - Варна: Фанагория вече е кауза!

Снимка: Булфото

Сбогом Касиопея! Сбогом Динго Стар! Сбогом Косара! Сбогом Гард! Сбогом Тайна! Сбогом Алцек! Сбогом Семир! Кончетата изгоряха в схемите на шепа алчни за пари и власт античовеци?! Това написаха във фейсбук страницата си от "Възраждане" - Варна.

"Препускайте през Царството Небесно, невинни душички! Ние ще се погрижим саможертвата ви да не е напразна и няма да оставим престъпниците да спечелят!", пишат още от партията.

"Фанагория вече е кауза!", завършват те.

Припомняме, че при пожара в историко-географския комплекс "Фанагория" в квартал "Аспарухово", изгоряха 7 от конете, а бяха спасени 4.

