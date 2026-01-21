реклама

"Възраждане" - Варна: Фанагория вече е кауза!

21.01.2026 / 17:05 4

Снимка: Булфото

Сбогом Касиопея! Сбогом Динго Стар! Сбогом Косара! Сбогом Гард! Сбогом Тайна! Сбогом Алцек! Сбогом Семир! Кончетата изгоряха в схемите на шепа алчни за пари и власт античовеци?! Това написаха във фейсбук страницата си от "Възраждане" - Варна.

"Препускайте през Царството Небесно, невинни душички! Ние ще се погрижим саможертвата ви да не е напразна и няма да оставим престъпниците да спечелят!", пишат още от партията.

"Фанагория вече е кауза!", завършват те.

Припомняме, че при пожара в историко-географския комплекс "Фанагория" в квартал "Аспарухово", изгоряха 7 от конете, а бяха спасени 4.

Коментари
0
0
Off Road (преди 51 минути)
Рейтинг: 52045 | Одобрение: 12125
Ако изработят и изнесат читава инициатива за възстановяване на Фанагория - аз съм ЗА. Който и да го направи, чест ще му направи. А за яхнатите - такова ли е усещането? Ако направиш добро, то е винаги със задни мисли? Народопсихология.
0
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 174339 | Одобрение: 18774
Българси патент, един умира друг му го навира,възползвайки се от ситуацията!!!;)ГнявБолест
1
0
Пешо от Виница (преди 1 час)
Рейтинг: 103745 | Одобрение: 32325
Смешно и същевременно гадно ! Късо съединение на кабел за осветление-това е официалния резултат от разследването.Късно е да се яха тази трагедия.Късно е и е долно ! Отврат политическа!
1
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 174339 | Одобрение: 18774
Късно се сетиха от Възраждане да яхнат Фанагория!!!;):errm:НамусенВеличие какво чакат, да не виждат конкуренция и те са на същата вълна!!!;):errm:Ангелче

