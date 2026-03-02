"Възраждане" иска спешно заседание на НС заради военната ескалация в Близкия изток

кадър: Президентство



"Възраждане" внесе искане за свикване на извънредно заседание на Народното събрание и поиска останалите партии да се подпишат под искането, с оглед изискването по чл. 78 от Конституцията, това искане да произхожда поне от 1/5 от народните представители. Политическата организация призова и председателя на Народното събрание да действа бързо и да свика заседание незабавно, съобщават от партията.



Искането предвижда извънредното заседание да се проведе на 2 март 2026 г. от 17:00 часа, като в дневния ред бъде включено разглеждането и гласуването на проект на решение за предприемане на дипломатически и правни действия при участие, подпомагане или използване на територията, въздушното пространство и акваторията на Република България за въоръжени действия срещу трета държава.



Проектът на решение е внесен на 27 февруари 2026 г. от народните представители Ивелин Първанов, Димчо Димчев и Стоян Таслаков. Като мотив за свикването на извънредно заседание от „Възраждане“ посочват усложнената и напрегната международна обстановка. В документа се отбелязва, че в Близкия изток се редуват военни действия и атаки, които се приближават към територията на Република България. Посочен е и конкретен пример с изстреляни ракети от Ислямска република Иран по военна база на Великобритания на територията на Република Кипър, която е държава членка на Европейския съюз. Като допълнителен аргумент се изтъква и пряката ангажираност на българската държава към военновъздушна техника и военен персонал на армията на САЩ, разположени до края на месец май на територията на летище „Васил Левски“ в София.



От парламентарната група настояват Народното събрание да изрази ясна позиция и да предприеме действия, които да гарантират, че територията, въздушното пространство и акваторията на България няма да бъдат използвани за въвличане на страната във военен конфликт.

