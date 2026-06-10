"Възраждане" искат забрана България да продава оръжия, които стигат до Украйна

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"Дежавю". Така се е почувствал лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов за твърденията на военния министър Димитър Стоянов, че България спира военната помощ за Украйна, предаде нюз.бг

Пред журналисти в Народното събрание Костадинов се аргументира за "дежавюто", като напомни изказвания на бившия председател на БСП и бивш вицепремиер и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова в правителството на Кирил Петков, че България няма да даде нито един патрон за Украйна, но впоследствие България е станала "донор" за военни оръжия за фронта на войната, изнасяни през Полша и Русия.

Костадинов подозира, че някой е "набил канчето на Димитър Стоянов, завъртели са му гайките или са му обрали обръчите" за военната помощ за Украйна.

"Предполагам, че и сега ще е по същия начин, като оръжията няма да се изпращат директно, а отново през посредници", смята Костадин Костадинов, като отново предположи, че това може да стане през Полша, Чехия или Румъния.

За да сложат край на лицемерието в политиката и относно оръжията за Украйна, "Възраждане" ще внесат две предложения в деловодството на Народното събрание, свързани със забраната за продажбата на оръжия на Украйна и ако има сделки с други държави, те да бъдат свързани със забрана за реекспорт - т.е. оръжията да не стигат до фронтовата линия.

Редактор "Екип на Петел",

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