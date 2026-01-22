"Възраждане" настояват за удължаване на плащанията в лева

Булфото

От "Възраждане" призоваха в декларация максимално бързо да бъде разгледан законопроектът им за удължаване на паралелното използване на лева и еврото.

Само след малко повече от седмица ще бъде изхвърлена окончателно от обращение българската национална валута, каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов от парламентарната трибуна. Той отбеляза, че същевременно, заради изключително насилствения начин, по който се случва въвеждането на еврото в България, "българският народ оказва пасивна съпротива и отказва да пазарува с шийткойни". В резултат към настоящия момент, между 70% и 80% от паричния поток особено в малките магазини, не в големите вериги, се осъществява основно в левове, посочи той. По думите му никой не иска да пазарува с чужда валута, българите искат българския лев, а след малко повече от седмица ще се случи недостиг, предава БТА.

На 14 декември внесохме поправка, с която даваме възможност да се удължи, както е според закона, максимум срокът за използване паралелно на българската национална валута, българския лев, до края на юни, посочи Костадинов. Този законопроект вече повече от месец обаче се отказва да бъде разгледан в комисия, отбеляза той. Костадинов коментира, че същевременно законопроектът за промените в Изборния кодекс, "с едни абсурдни гледания, почти по 24 часа в правната комисия, приет от спящи и дремещи депутати, незнаещи какво гласуват", ще бъде внесен сега, екстремно, като извънредна точка в дневния ред.

Точно поради тази причина от "Възраждане" настояваме, ако тук в залата има все пак някакво мнозинство, което мисли за българските граждани, за българския народ, законопроектът, който ние сме внесли и който отлежава вече повече от месец, да бъде разгледан, защото технически все още има време, може да се случи дори и другата седмица, заяви Костадинов. В крайна сметка идват избори, на които не е ясно какво ще бъде статуквото след това, допълни той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!