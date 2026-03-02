"Възраждане" организират протест: "Обединени за мир в България"

Булфото

"Възраждане" организира протест под мотото "Обединени за мир в България" днес пред Министерски съвет.

Участниците в събитието ще призоват за мир и за неучастие на български контингенти във военни операции, както и срещу присъствието в страната на чуждестранни контингенти, предава БНР.

По повод ескалацията на напрежението в Иран, ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", "БСП - Обединена левица" се обединиха около призива за прекратяване на атаките, намаляване на напрежението и завръщане към дипломацията.

"Има такъв народ" предупредиха за риск от огромен миграционен натиск и призоваха президента Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност.

По-рано от прессекретариата на президента съобщиха, че страната ни се присъединява към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане към преговорите.

