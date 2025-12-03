реклама

"Възраждане" внесе референдума за лева като задължителна точка в дневния ред на НС

03.12.2025 / 09:04 3

Булфото

Всяка първа седмица от месеца парламентарните групи имат право да внесат една задължителна точка за обсъждане в дневния ред на Народното събрание, съобщиха от партията. 

Ето защо на основание чл. 47, ал.8 от Правилника за организация на дейността на Народното събрание, от ПГ на "Възраждане"  предложиха да се включи като задължителна точка първа в дневния ред на пленарна зала, в предстоящата седмична програма на Народното събрание, за разглеждане и гласуване на внесеното от Президента на Република България, със сигнатура No.51-501-006/ 12.05.2025г., Предложение за произвеждане на национален референдум. 

Предложението е  направено на основание чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление с въпрос: «Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута «евро» през 2026г. ?

От политическата организация с председател Костадин Костадинов са категорични, че важно решение като промяна на валутата, с която се разплаща една страна, не може да бъде взето без допитване до българския народ. От "Възраждане" са категорични, че икономиката на страната ни не е подготвена за влизане в еврозоната.

 

Уйо (преди 21 минути)
Рейтинг: 51450 | Одобрение: 7355
Този трупа точки пред малоумните си последователи.
0
0
Ко? Не! (преди 28 минути)
Рейтинг: 22717 | Одобрение: -1753
БНБ вече продава български евромонети. Целия бизнес си пренострои софтуер, платежни системи, счетоводни и какво ли още не и е вече готов. Тези ще внасяли референдум за лева. 101%, че и на тях им е ясно какво става, но пък са и наясно, че избирателите им са изключително тъпи и много кълват на такива фантасмагории. Продължават много хора да не вярват как от 1 януари сме щели да сме в евро.
1
0
MrBean (преди 31 минути)
Рейтинг: 201516 | Одобрение: -1634
Естествено! След навиване на пружинките и начукване на канчето в Масква плашилиото започна да се пъчи.А ГербНН всячески ще бавят работата на НС! Копейката да си помисли дали ще ходи в Москва ако не му минат простотиите в НС.Да не се окаже "враг народов"

