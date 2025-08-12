Възстановяват възпоменателните плочи до Пантеона във Варна

снимка: Фейсбук

Община Варна е предприела действия за възстановяване на възпоменателните плочи на алеята покрай Пантеона в Морската градина, съобщи директорът на дирекция „Култура и духовно развитие“ Светослава Георгиева. По обекта се работи съвместно с дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, тъй като най-напред трябва да се ремонтира основата за поставянето им. Тя е напълно компрометирана вследствие на атмосферните условия и през годините не е била поддържана, отбеляза Георгиева.

Четири от паметните плочи са счупени или имат други непоправими увреди. Те ще бъдат изработени наново от същия варовиков камък, така че да бъдат като оригиналните. За целта е издирен и проучен архивен снимков материал, за бъдат възстановени в автентичен вид и надписите, обясни Георгиева. Останалите плочи са свалени и ще бъдат съхранявани, докато се възложи тяхното почистване и реставрация. След ремонта ще бъдат инсталирани на стената в същия ред, както са били досега.

Георгиева допълни, че в момента се работи и по възстановяването на още няколко недвижими културни ценности – символи на Варна. Сред тях е каменната мозайка „Хората и морето“, демонтирана от старата сграда на автогарата. Предстои тя да бъде монтирана на фасадата на съществуващата сграда на СУХНИ „Константин Преславски“ като допълнение на визуалната линия, включваща и новата сграда за спорт и танци, чието изпълнение вече започна.

По време на брифинг в Община Варна беше анонсирано и още едно мащабно предстоящо събитие от календара на Варна, финансирано по фонд „Култура“ международният фестивал - Art Realm Con (29 - 30 август). Събитието е естествен наследник на Международния фестивал за дигитални изкуства „Futuro Varna“, но с разширена и модернизирана концепция. Програмата обхваща голям периметър от професионални направления - художници, специалисти в областта на дигиталните и традиционни изкуства, дизайнери, аниматори, промотъри на съвременно изкуство, стартъп компании и други. Програмата на форума включва лекции, творчески пространства, демонстрации на живо и портфолио ревюта от топ професионалисти в сферата на традиционните и дигитални изкуства.

Представен беше и новият интегриран събитиен календар на Варна - https://varna.events/ - платформа, която обединява информация за всички културни и развлекателни събития в града за всеки ден и месец и синхронизира платформите на различни организатори на проявите. Новият сайт е двуезичен – на български и на английски език.

