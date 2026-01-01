Вдигат възрастта и стажа за пенсия

Пиксабей

Пенсионирането става по-трудно от тази година, след като отново се увеличават нужните стаж и възраст, съобщи pariteni. За да получавате пенсия за стаж и възраст от 1 януари, трябва да имате навършени 62 години и 6 месеца за жените и 64 години и 9 месеца за мъжете. Спрямо 2025 г. нужната възраст се повишава с два месеца за жените и с един за мъжете.

Вдига се изискуемият стаж за пенсия. За мъжете той вече е 39 години и 10 месеца, а за жените – 36 години и 10 месеца или с два месеца повече и за двата пола. Сегашните правила, приети през 2015 година, предвиждат до 2037 г. възрастта за пенсия да се качва, докато стигне 65 г. за двата пола.

Кога започва изплащането на пенсиите за януари

Изискуемият стаж пък расте до 2027 г., като тогава той ще достигне 37 г. за жените и 40 г. за мъжете. По този начин калкулациите показват, че по-малко хора ще имат достъп до пенсия. Прогнозите са, че броят на възрастните у нас с пенсия за трудова дейност ще намалява. Сега пенсионерите са 2 054 398 души, а през 2070 г. броят им ще се свие до 1 677 800. Заради застаряването те ще стават все по-голям процент от общото население.

По-късно ще се пенсионират и работещите първа и втора категория труд. От тази година работещите в най-тежката категория ще имат право на пенсия, ако са навършили 51 години и 4 месеца за жените и 54 години и 6 месеца за мъжете. За дамите увеличението е с 4 месеца, а за господата – с 2. Същото е и повишението за работещите втора категория труд, като възрастта за жените става 56 години и 4 месеца, а за мъжете – 59 години и 6 месеца.

И при двете категории труд увеличаването на възрастта за пенсиониране ще расте с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените през следващите години до достигане на 55 години и за двата пола при първа категория труд и до 60 години – за втора, предаде pariteni.bg.

