Велислава Петрова опроверга твърдения на Костадин Костадинов

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Министърът на външните работи Велислава Петрова категорично опровергава разпространените от Костадин Костадинов в ефира на bTV твърдения.

Правото на отговор е поискано от Министерството на външните работи след участие на председателя на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов в „Тази сутрин“ на 31 юли.

„Велислава Петрова не е имала бивш съпруг, поради което твърдението за съществуването на такова лице и приписваните му връзки с британските специални служби е фактически невярно.

Категорично невярно и без каквато и да е фактическа основа е и твърдението, че министър Петрова е „пряко назначена от английските специални служби“.

Подобни твърдения са неверни, не се основават на факти и създават подвеждащи внушения пред обществеността“, се посочва в правото на отговор.

Редактор "Екип на Петел",

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