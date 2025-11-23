Венецуела отново е на прага на хиперинфлация

Снимка Пиксабей

Централната банка на Венецуела не е публикувала данни за инфлацията от октомври 2024 г., но редица икономисти предупреждават, че хиперинфлацията отново е на хоризонта.

Много венецуелци вече живеят ден за ден с оскъден портфейл поради смазващото покачване на цените, което изглежда предвещава завръщането на хиперинфлацията, считана за неизбежна от много експерти, информира БНТ.

Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира годишна инфлация във Венецуела от 548 на сто за 2025 г. и 629 на сто за 2026 г. През 2018 г. тя е достигнала 130 060 на сто според централната банка на страната, което е връхната точка на четиригодишен период на хиперинфлация и криза (2017-2021 година).

Инфлацията миналата година е била 48 на сто, твърди президентът Николас Мадуро, мишена на президента на САЩ Доналд Тръмп, който го заплашва с военна интервенция. Венецуелската централна банка обаче не е публикувала данни за инфлацията от октомври 2024 година.

Хасинто Морено, неформален търговец в центъра на Каракас, ежедневно се сблъсква с инфлацията:

"Ако спечелим 20 боливара, харчим 50. Цените се повишават всеки ден."

Норма Гусман излиза от магазина с три домата:

"Пазарувам на пазара всеки ден, защото не ми стига."

Николас Мадуро редовно уверява, че страната трябва да се справи с икономическите санкции, които той счита за причина за всички проблеми, като същевременно твърди, че американското присъствие в Карибския басейн от август насам е претекст за свалянето му от власт и завземането на венецуелските петролни резерви. Той прогнозира растеж от над 9 на сто през 2025 г. МВФ очаква по-скоро 0,5 на сто, а други анализатори – 3 на сто.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!