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Вежди Рашидов получи благословия от Папа Франциск

09.11.2020 / 19:26 2

Снимка: Булфото

Вежди Рашидов получи мечтана вест от главата на Римокатолическата църква.

Негово Светейшество Папа Франциск е благословил Рашидов.

В специално писмо, получено днес, Светият отец изразява своята благодарност за получена книга от председателят на Комисията по култура и медии в Народното събрание. Това съобщиха от Комисията, пише dunavmost.com.

Папа Франциск отправя към Вежди Рашидов своя благослов като измолва от Господа изобилна небесна благодат за плодотворна културна и артистична дейност.

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Коментари
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Наблюдател (преди 3 минути)
Рейтинг: 18324 | Одобрение: 59
-" ИншАллах! Каза благословения!MrBean  ---- Ухилен Сега ако получи багословия и от Халифа, и Вселенския Патриарх Вартоломей, работата му е съвсем опечена.Усмивка Ние простосмъртните да му мислим.Намусен
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MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 41429 | Одобрение: 6309
ИншАллах! Каза благословения!

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