Вежди Рашидов получи благословия от Папа Франциск

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Вежди Рашидов получи мечтана вест от главата на Римокатолическата църква.

Негово Светейшество Папа Франциск е благословил Рашидов.

В специално писмо, получено днес, Светият отец изразява своята благодарност за получена книга от председателят на Комисията по култура и медии в Народното събрание. Това съобщиха от Комисията, пише dunavmost.com.

Папа Франциск отправя към Вежди Рашидов своя благослов като измолва от Господа изобилна небесна благодат за плодотворна културна и артистична дейност.

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