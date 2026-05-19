Везиева: Има ли правилно превалутиране на цените, или е 1 лев = 1 евро, защото така и стана

Кадър Bulgaria On Air

Това, което чухме като първи коментари по отношение на състоянието на държавата, е това, което ще направят в проектобюджета за 2026 г., то е правилното. Това заяви бившият министър на икономиката и член на СИНПИ Даниела Везиева в предаването "Денят On Air".

Според нея без реална административна реформа, която да е насочена към ефективност и резултатност на публичната услуга, която се представя, няма как да стане.

Прогнози за бюджетния дефицит

"По отношение на дефицита - не очаквам, че в Бюджет 2026 ще видим нещо по-различно от 3%, но очаквам в средносрочната макрорамка да видя намаляване на този дефицит около 2%. Това са правилните стъпки, това е пътят. Със сигурност това са непопулярни мерки и ще предизвикат реакция, но няма как без тях", прогнозира Везиева пред Bulgaria On Air.

Подкрепа за малкия и средния бизнес

Пътят е към производство и то към производство в малки и средни ферми, предприятия. По думите на Везиева, това, което притеснява бизнеса, е да не се убие именно този сегмент.

"Другото, което очаквам да видя от правителството и мнозинството, е новата стратегия. Досега имахме едни цели", настоя тя.

Бившият министър на икономиката посочи, че цени се смъкват през конкуренция.

"Всички са оптимисти по отношение на това, че се прилагат работещи мерки в европейските законодателства. Да не се правим на по-католици от папата. Има много неща, които трябва да промени това мнозинство и този кабинет. Бизнесът скача срещу това да не се увеличи административната тежест. Тук е балансът в законодателната част", коментира Везиева.

Фактори за намаляване на цените

Тя допълни, че няма анализ как са сработили мерките: "Имаме ли правилно превалутиране на цените, или имаме 1 лев - 1 евро, защото така и стана. Не сме видели оценка".

"Няма как през закон да се намалят цените. Цените ще намалеят, когато контролираме дефицита, паричната маса, когато е в обращение, когато насърчаваме фермерите да произвеждат. Трябва да затегнем фискалната дисциплина. Можем да очакваме по-прозрачна бизнес среда", обобщи Везиева.

