Виктор Николаев избухна с хаплив коментар за задните светлини на колите

Виктор Николаев изригна с хаплив кометар по повод решението от 2027 година задните светлини на всички автомобили да стават задължителни на пътя. Брюксел налага промяната, която се очаква да направи пътищата по-сигурни.

По този повод Румен Бахов се срещна с известния автомобилен състезател Румен Дунев, а след разговора им попита Николаев дали си е сменил гумите.

Смених ги, така че съм от тези, които съм с меттър преднина, призна Виктор, преди да каже какво смята, че ще последва след въпросното решение на Европейския съюз.

Единственото, което ме притеснява от цялата тази история със светенето отзад, е, да не стане така, че тези, които и до момента ни светят, карайки срещу нас, сега да имат възможност да ни светят вече и когато са ни изпреварили. И пак ние да направим дистанцията, защото, който свети напред, ще пробва да ти свети и отзад, изрази мнение емблематичният журналист.

С гордост имам повод да посоча, че съм от изпълнителтните вече със зимни гуми, добави в „Здравей, България“ водещият.

