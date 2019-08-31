Вижте резултати и класиране във Втора лига
Резултати от VII кръг във Втора лига: Лудогорец II – Локомотив (ГО) 2:2, ЦСКА 1948 – Струмска слава 2:0, Кариана – Литекс 1:1, Спартак (Пл) – Спартак (Вн) 0:0, Локомотив – Монтана 0:1, Черноморец – Пирин 0:2, Ботев – Поморие 1:0, 2 септември (понеделник), 20 часа: Нефтохимик – Септември, Хебър почива.
Класиране:
1. ЦСКА 19:4 21
2. Септември 12:5 15
3. Монтана 12:5 14
4. Локо (Сф) 7:4 12
5. Кариана 8:5 11
6. Литекс 14:6 10
7. Лудогорец II 9:6 10
8. Хебър 8:5 10
9. Пирин 8:6 10
10. Нефтохимик 12:6 9
11. Ботев (Г) 6:10 9
12. Локо ГО 6:13 6
13. Поморие 3:10 4
14. Черноморец 3:10 4
15. Спартак (Вн) 1:12 4
16. Струмска слава 3:13 3
17. Спартак (Пл) 1:12 2
VIII кръг: 14 септември (събота), 17 часа: Поморие – Локомотив, 18 часа: Черноморец – Кариана, Локомотив (ГО) – Ботев, 19 часа: Монтана – Спартак (Пл), Пирин – Спартак (Вн), 19,30 часа: Литекс – Нефтохимик, 15 септември (неделя), 17 часа: Струмска слава – Лудогорец II, 16 септември (понеделник), 17 часа: Септември – Хебър, ЦСКА 1948 почива
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