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Вижте резултати и класиране във Втора лига

31.08.2019 / 22:02 0

Резултати от VII кръг във Втора лига: Лудогорец II – Локомотив (ГО) 2:2, ЦСКА 1948 – Струмска слава 2:0, Кариана – Литекс 1:1, Спартак (Пл) – Спартак (Вн) 0:0, Локомотив – Монтана 0:1, Черноморец – Пирин 0:2, Ботев – Поморие 1:0, 2 септември (понеделник), 20 часа: Нефтохимик – Септември, Хебър почива.

Класиране:

1. ЦСКА      19:4 21

2. Септември     12:5 15

3. Монтана  12:5 14

4. Локо (Сф)      7:4   12

5. Кариана  8:5   11

6. Литекс    14:6 10

7. Лудогорец II   9:6   10

8. Хебър     8:5   10

9. Пирин     8:6   10

10. Нефтохимик   12:6 9

11. Ботев (Г) 6:10 9

12. Локо ГО  6:13 6

13. Поморие 3:10 4

14. Черноморец   3:10 4

15. Спартак (Вн)   1:12 4

16. Струмска слава     3:13 3

17. Спартак (Пл)  1:12 2

 

VIII кръг: 14 септември (събота), 17 часа: Поморие – Локомотив, 18 часа: Черноморец – Кариана, Локомотив (ГО) – Ботев, 19 часа: Монтана – Спартак (Пл), Пирин – Спартак (Вн), 19,30 часа: Литекс – Нефтохимик, 15 септември (неделя), 17 часа: Струмска слава – Лудогорец II, 16 септември (понеделник), 17 часа: Септември – Хебър, ЦСКА 1948 почива

 

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