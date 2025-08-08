Влиза в "Игра на предатели" по БТВ

Кадър БТВ

Диляна Попова е една от най-обичаните и популярни звезди в българския шоубизнес. От успешен модел, тя се наложи и като актриса с редица участия в телевизионни сериали и кинопродукции, инфлуенсър с хиляди последователи, дизайнер и телевизионен водещ, пише ladyzone.bg.

А тази есен Диляна влиза в нова роля. Тя ще бъде участник в новото риалити предаване „Traitors: Игра на предатели“ по bTV. В глобалния телевизионен феномен, чийто водещ е Владимир Карамазов, ще се включат 25 популярни българи, които ще се впуснат в стратегическа битка на доверие - в която всеки може да бъде или предател, или праведен.

Нека си припомним 10 значими факта от живота на Диляна Попова.

Родена е на 24 септември 1981 г. в град Гулянци, където живее до 8. клас. Заради образованието си се мести първо в Плевен, завършвайки Професионална гимназия по облекло и текстил, а след това в София – където следва моден дизайн в Нов български университет.

Става модел благодарение на сестра си Елиза, която изпраща нейни снимки в модна агенция. Постига голям успех – участва в ревютата на много дизайнери, реклами и видеоклипове, снима се в списания, сред които и „Плейбой“. Работи и зад граница – в редица държави в Европа и Азия.

