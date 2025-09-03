Влиза в сила ново правило за всички: Даваме сигнал за пресичане

Пиксабей

Според новите правила в Закона за движение по пътищата нямате право да пресичате на пешеходна пътека, ако не сигнализирате преди това. Тези правила влизат в сила след четири дни, а хората все още не разбират какво значи да сигнализират.“

Това каза председателят на Института за пътна безопасност Богдан Милчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Милчев изрази силното си неодобрение от факта, че въпреки влизането в сила на новите правила правителството не е направило никаква информационна кампания. Той призова министър-председателят да разпореди спешно приемането на такива мерки.

Председателят на Института за пътна безопасност коментира думите на вътрешния министър, че е съгласен при второ тежко нарушение на пътя, шофьорът да остава без книжка до края на живота си. Милчев определи това изказване като пълна глупост и допълни, че е съгласен, ако Митов остане министър до края на живота си.

„Според новите правила в Закона за движение по пътищата нямате право да пресичате на пешеходна пътека, ако не сигнализирате преди това. Тези правила влизат в сила след четири дни, а хората все още не разбират какво значи да сигнализират.“

Това каза председателят на Института за пътна безопасност Богдан Милчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Милчев изрази силното си неодобрение от факта, че въпреки влизането в сила на новите правила правителството не е направило никаква информационна кампания. Той призова министър-председателят да разпореди спешно приемането на такива мерки.

Председателят на Института за пътна безопасност коментира думите на вътрешния министър, че е съгласен при второ тежко нарушение на пътя, шофьорът да остава без книжка до края на живота си. Милчев определи това изказване като пълна глупост и допълни, че е съгласен, ако Митов остане министър до края на живота си.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!