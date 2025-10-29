Влизат при новите ергени, за да търсят любовта

Редактор: Недко Петров

Стопкадри бТВ

Представиха три от дамите, които ще участват в новото издание на „Ергенът“ напролет. Мария е завършила компютърно инженерство и живее в Париж, където работи като технически консултант. Деметра живее в Дубай и се занимава с недвижими имоти, а Анастасия е административен асистент в клиника за пластична хирургия в Лондон.

Продуцентът на продукцията Ники Николов уточни, че трите дами със сигурност ще участват в първия и във втория епизод на новия сезон. Това ще са и епизодите, в които всъщност ще бъде направен и изборът между тримата ергени и дамите.

В „Преди обед“ Анастасия разкри, че се връща окончателно да живее в България. Тя е готова да създаде семейство и да остави кариерата си на втори план за момента, след като е била неин приоритет дълго време.

От Париж пък Мария, че ако открие любовта, е отворена за разговор и диалог къде да се установят с бъдещия си любим.

Тя посочи като вариант САЩ, където е живяла десет години и има американско гражданство, но е готова и на компромиси.

Що се отнася до Деметра, тя бе категорична, че ще се прибере в България, при положение че намери правилния човек. Дамата призна, че до момента не е имала сериозна връзка.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!