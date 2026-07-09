Влогърът София Бугор: Румен Радев играе за Русия

Стопкадър Ютуб, Дарик

Влогърът и политически активист София Бугор коментира пред Actualno впечатленията си от завръщането си от Украйна, посочвайки, че усещането за война в градовете е много по-сериозно, отколкото в селата. Тя добави, че животът там продължава, но хората в Украйна са изключително изморени.

Хората там живеят в друга реалност, посочи Бугор. По думите ѝ мислиш постоянно за отмъщение и справедливост, а последните масирани атаки върху Киев и високите жертви влияят тежко на съзнанието на украинския народ.

Тя посочи като добра новина сътрудничеството между Киев и Вашингтон за производство на ракети Patriot. Според София Бугор Румен Радев играе за Русия и застава на нейна страна. Тя посочи, че бесарабските българи се намират в изключително тежка ситуация.

Защитата на Украйна е български национален интерес, смята влогърката. Тя допълни, че ако България не може да подпомага страната финансово, поне може да подкрепи пакета от санкции срещу Русия.

Според нея Украйна е жив щит за Европа. Тя допусна, че може да има мир, ако Украйна приеме руските условия, но добави, че по нейна оценка Русия е държава терорист и нейните искания не трябва да се удовлетворяват.

Редактор "Екип на Петел",

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