Водещата версия за загиналия на Витоша мъж: нападнат е от голямо животно бозайник

16.05.2026 / 20:18 3

Снимка: Булфото

Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили, че младият мъж, чието тяло беше намерено край необитаемата хижа „Рудничар” на Витоша, е обезобразен и с голяма рана на подбедрицата. 

От ПСС и от природен парк "Витоша" обясниха пред „По света и у нас", че няма потвърждение да става въпрос за нападение от мечка, каквато информация се появи по-рано.

Възможно е глутница кучета, които върлуват в местността Офелиите, да са нападнали 35-годишния турист. 

Преди минути обаче стана ясно, че водещата версия на разследващите е, че мъжът е бил нападнат от голямо животно бозайник. 

Ако тя бъде потвърдена, районът ще бъде обезопасен, за да не се допуснат други инциденти.

kjk (преди 6 минути)
Рейтинг: 206392 | Одобрение: 20897
Някакви агресивни овчарки малинороа имало наблизо, пишат из фейса хора които са минавали от там тия дни.
петково (преди 22 минути)
Рейтинг: 12857 | Одобрение: -2878
Някакъв вид пантера?
Серж (преди 28 минути)
Рейтинг: 238469 | Одобрение: 48134
"...Мъжът е бил нападнат от голямо животно бозайник..."  По всяка вероятност - жираф...

