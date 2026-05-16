Водещата версия за загиналия на Витоша мъж: нападнат е от голямо животно бозайник

Снимка: Булфото

Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили, че младият мъж, чието тяло беше намерено край необитаемата хижа „Рудничар” на Витоша, е обезобразен и с голяма рана на подбедрицата.

От ПСС и от природен парк "Витоша" обясниха пред „По света и у нас", че няма потвърждение да става въпрос за нападение от мечка, каквато информация се появи по-рано.

Възможно е глутница кучета, които върлуват в местността Офелиите, да са нападнали 35-годишния турист.

Преди минути обаче стана ясно, че водещата версия на разследващите е, че мъжът е бил нападнат от голямо животно бозайник.

Ако тя бъде потвърдена, районът ще бъде обезопасен, за да не се допуснат други инциденти.

