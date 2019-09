Водещи английски медии за България: Джуджета, окаяни, сянка на тима от САЩ'94

Надсмиване и учудване. Така можем да обобщим чувствата, които изразяват английските медии към България след ужасната загуба с 0:4 от "Трите лъва" в квалификациите за Евро 2020. "The Guardian" нарече отбора ни "окаян", "The Sun" предели победата като "рутинна и лесна", а "The Independent" нарече футболния ни отбор "джудже", пише sportlive.bg.

Вижте най-интересните коментари на три от големите медии на Острова:

"The Guardian": "Постигнахме доста пряка победа над България, която е просто сянка на страхотния отбор, стигнал до полуфинал на Мондиал 1994 в САЩ". Заглавието на медията е: "Хари Кейн вкара хеттрик, след като Англия стигна до доста пряма победа над окаяната България".

"The Sun": "Друга рутинна, лесна победа на Англия. По-добрите отбори от България ще направят повече от трите чисти шанса, които те създадоха. Нужна бе нелепа грешка на вратаря на Лудогорец Пламен Илиев, за да настрои Англия за разгром". Таблоидът добавя и следното: "Българите изглеждаха ужасени от Стърлинг. И феновете на "Уембли" го знаеха, оживявайки всеки път, когато летецът на Сити поемаше топката".

"The Independent": "България, страна, която досега почти винаги представляваше уважаван отбор и един от най-големите тимове на Световни първенства досега, бяха сведени до ролята на джуджета в мач, в който единственият въпрос беше с колко ще победи Англия. Настойчивостта на Стърлинг и голяма българска некомпетентност доведоха до класически гол за играча на Манчестър Сити. Това бе най-лесният от мачовете на Англия дотук, просто поредната убедителна победа".

