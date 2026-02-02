Волгин: 5 часа пътувахме от Казанлък до София по магистрала Тракия, люс наляво, люс надясно

Кадър Фб

Истинска драма е бил пътя на евродепутатът Петър Волгин от Казанлък до София.

"Точно пет часа пътувахме от Казанлък до София. Магистрала "Тракия" беше пързалка - люс на ляво, люс на дясно...Ама важното е, че стигнахме живи и здрави", пише той във Фейсбук.

"Огромни благодарности на Възраждане - Казанлък, които организираха представянето на моята книга "Европа след края на евроатлантизма" в града. Благодаря и на всички хора, които дойдоха на представянето и задаваха въпроси. По целия конспект на политическите актуалности в България и по света се разходихме", посочва той.

