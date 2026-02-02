реклама

Волгин: 5 часа пътувахме от Казанлък до София по магистрала Тракия, люс наляво, люс надясно

02.02.2026 / 12:23 3

Кадър Фб

Истинска драма е бил пътя на евродепутатът Петър Волгин от Казанлък до София.

"Точно пет часа пътувахме от Казанлък до София. Магистрала "Тракия" беше пързалка - люс на ляво, люс на дясно...Ама важното е, че стигнахме живи и здрави", пише той във Фейсбук.

"Огромни благодарности на Възраждане - Казанлък, които организираха представянето на моята книга "Европа след края на евроатлантизма" в града. Благодаря и на всички хора, които дойдоха на представянето и задаваха въпроси. По целия конспект на политическите актуалности в България и по света се разходихме", посочва той.

 

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
1
Ко? Не! (преди 49 минути)
Рейтинг: 23639 | Одобрение: -1781
Ами докато се люскаме на избори да избираме от една червена номенклатура до друга, докато избираме от един агент на ДС до друг и всякаква сган, която би продала и майка си за пари, пък какво остава за нас ще се люскаш ей така г-н Георгиев (нали знаете, че си е сменил името на Волгин за да звучи по руско. Сменил си е името с което майка му го е кръстила!). Ама иначе Волгин хич не се оплаква да се люска така по европейските пътища? Може да иде и да провери в любимата си Русия как е. Държавата, която държи 11% от сушата на земята (и въпреки това не и стига) има всичко на всичко 2140км магистрали. Мижавата като територия България има 845км.
2
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 567757 | Одобрение: 108127
В Европа карат отдясно.....В Англия карат отляво....А в България карат където има асфалт....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
уйчо (преди 1 час)
Рейтинг: 123439 | Одобрение: 7064
Люс в лайното прясно.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама