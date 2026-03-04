Волгин: Радев забрави да спомене кой точно ни е освободил. Не спомена името Русия

Кадър Фб

Партийният лидер Румен Радев очевидно се отличава от президента Румен Радев. Президентът Радев не се съобразяваше с догматите на политическата коректност. Говореше открито и свободно, заяви евродепутатът Петър Волгин от "Възраждане".

"Както по вътрешни, така и по международни теми. Партийният лидер Радев е различен.

И тази различност не е в положителна посока. Настоящият Радев е политически коректен. Когато говореше за Освобождението на България, "забрави" да спомене кой точно ни е освободил. Не спомена името Русия.

Когато говори за войната в Иран, "забравя" да спомене кой точно започна тази война. САЩ и Израел я започнаха. "Дребни", на пръв поглед, пропуски, но показателни. Много от хората харесваха президента Радев именно защото се отличаваше от официозните политици.

Ако продължи да се интегрира още по-плътно в официалната глобалистка линия, партийният лидер Радев ще загуби голяма част от тази подкрепа.", посочва той.

