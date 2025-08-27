Временна комисия обсъжда днес проблемите с боклука във Варна

Снимка: Petel.bg

Временната комисия "Опазване и възпроизводство на околната среда" ще бъде свикана извънредно днес в опит за набелязване на конкретни мерки и действия за предотвратяване на нерегламентираното замърсяване на Варна.

Заседанието е предвидено за 15.30 ч. и ще се проведе в зала "Пленарна" в Община Варна, съобщи за Радио Варна общинският съветник и председател на комисията към Общинския съвет в морската столица Евгений Станимиров.

На комисията ще бъдат разгледани поправки в Наредбата за отпадъците, както и предложение за създаване на инспекторат към Община Варна с функции по контрол на общинските наредби. На комисията са поканени директорите на Дирекции "Екология" и "УСКОР", ОП "Управление на проекти и озеленяване", ОД "Пазари" ЕАД, всички районни кметове, както и активните граждани.

