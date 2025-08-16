реклама

Все по-малко германци плащат в брой

16.08.2025 / 18:40 2

Снимка: Пиксабей

Традиционната привързаност на германците към плащанията в брой отслабва – както у дома, така и в чужбина. Това сочи ново проучване на платформата за сравнение на кредити и цени „Веривокс“ (Verivox), цитирано от ДПА.

Само около една трета от анкетираните посочват, че предпочитат да плащат с банкноти и монети, независимо дали са в Германия или извън страната. Промяната е значителна: през юни 2023 г. над половината (53 на сто) са заявили, че биха платили в брой покупка за 20 евро в държава от еврозоната. Сега този дял е спаднал до 34 на сто от общо 1031 респонденти, посочва БТА.

„Германците традиционно се смятат за любители на плащането в брой. Но вече мнозинството предпочита плащания с карти както у дома, така и в чужбина“, коментира управляващият директор на „Веривокс Финанцферглайх“ (Verivox Finanzvergleich) Оливер Майер.

В Германия 51 на сто от анкетираните предпочитат плащане с дебитна или кредитна карта. Когато пътуват, делът е още по-висок – почти 55 на сто избират картата в рамките на еврозоната, а извън нея – над 56 на сто.

Проучването е проведено от института „Инофакт“ (Innofact) през август сред германци на възраст между 18 и 79 години.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Пиша на кирилица (преди 15 минути)
Рейтинг: 14099 | Одобрение: -641
Е що да е върха? Аз редовно си купувам баница с телефона.  Даже в града открих две услуги които не се плащат щото нямат терминал. Казаха ми дай пари аз отговорих дай терминал. Те ми отвърнаха нямаме ама нищо заповядай. На едното място следващия път имаха вече терминал, на второто още нямат и продължават да извършват услугата безплатно.
Светлината колкото и да бърза когато пристигне заварва тъмнината.
2
1
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 494722 | Одобрение: 90382
Те германците никога не са се славили като умна нация....Виж, да купиш четка за зъби с карта е върхът.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

