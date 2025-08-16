Все по-малко германци плащат в брой

Снимка: Пиксабей

Традиционната привързаност на германците към плащанията в брой отслабва – както у дома, така и в чужбина. Това сочи ново проучване на платформата за сравнение на кредити и цени „Веривокс“ (Verivox), цитирано от ДПА.

Само около една трета от анкетираните посочват, че предпочитат да плащат с банкноти и монети, независимо дали са в Германия или извън страната. Промяната е значителна: през юни 2023 г. над половината (53 на сто) са заявили, че биха платили в брой покупка за 20 евро в държава от еврозоната. Сега този дял е спаднал до 34 на сто от общо 1031 респонденти, посочва БТА.

„Германците традиционно се смятат за любители на плащането в брой. Но вече мнозинството предпочита плащания с карти както у дома, така и в чужбина“, коментира управляващият директор на „Веривокс Финанцферглайх“ (Verivox Finanzvergleich) Оливер Майер.

В Германия 51 на сто от анкетираните предпочитат плащане с дебитна или кредитна карта. Когато пътуват, делът е още по-висок – почти 55 на сто избират картата в рамките на еврозоната, а извън нея – над 56 на сто.

Проучването е проведено от института „Инофакт“ (Innofact) през август сред германци на възраст между 18 и 79 години.

