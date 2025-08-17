Всеки шофьор да знае къде е тайният бутон за стартиране на двигателя

Пиксабей

Не всички функции на автомобила са на видно място. Производителите умишлено крият някои контроли на недостъпни места, тъй като те рядко са необходими. Понякога обаче точно те са тези, които спестяват в непредсказуеми ситуации, пише automedia.investor.bg.

Много собственици на автомобили дори не знаят за съществуването им, докато не срещнат проблем. Разбира се, можете да научите за такива подробности от инструкциите, но малко хора го четат от началото до края и е почти невъзможно да запомните целия списък с функции. Следователно „тайният“ бутон, скрит под капака, в задната част на жабката или близо до кормилната колона, обикновено остава незабелязан до момента, в който има реална нужда от него.

Представете си, че докато шофирате, се натъквате на дълбока дупка. Ударът е толкова силен, че двигателят внезапно спира. Проверката показва, че горивната помпа не работи. В повечето случаи това би означавало да се обадите на „Пътна помощ“ или на някои близък, който да ви изтегли до сервиза. При някои модели е достатъчно да натиснете незабележим бутон - и двигателят стартира отново, спестявайки ви ненужни разправии и разходи.

Моделите на Kia, Honda, Hyundai, Ford и някои други марки, имат специален елемент - система за аварийно изключване на горивото. Активира се в случай на силен удар от сензор, който блокира работата на горивната помпа. Основната цел на такава система е да намали риска от запалване по време на сериозна катастрофа или преобръщане на автомобила.

По нашите пътища обаче този механизъм може да работи дори без инцидент - достатъчно е силно разклащане или дълбока дупка. Много шофьори дори не знаят за това, а майсторите в някои сервизи започват да търсят неизправност в горивните тръбопроводи, без да осъзнават, че причината е задействането на сензора.

Връщането на автомобил към нормална работа често се свежда до една проста стъпка - натискане на скрит бутон, който премахва заключването. Ето защо, ако двигателят замлъкне след удар, струва си да разберете предварително дали вашият модел има такава система за защита и къде точно се намира. Понякога това елементарно действие е достатъчно, за да продължите пътуването без скъпи ремонти.

