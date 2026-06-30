Взривеният в Монако Вадим Ермолаев e санкциониран от Зеленски

Кадър vidomo.media

Украинският олигарх Вадим Ермолаев е един от тримата ранени при умишлено причинена експлозия в понеделник вечерта в Монако, съобщават френски и украински медии.

В понеделник вечерта в Княжество Монако е избухнал взрив в жилищна сграда на улица "Реверен Пер Луи Фрола" около 22:00 часа българско време.

Кадри от охранителни камери показват как мъж хвърля раница с взривно устройство в жилищна сграда, след което напуска мястото пеша. Мъжът е бил облечен с черно яке, бежови панталони и черна шапка, която прикрива част от лицето му. Полицията все още издирва извършителя.

На мястото са изпратени екипи на френските служби за извънредни ситуации и тече съвместна полицейска операция за залавяне на издирвания за експлозията мъж, съобщи Министерството на вътрешните работи на Франция.

При инцидента са пострадали трима души, сред които украинският олигарх Ермолаев и 13-годишно момиче. Момичето е с леки наранявания, докато състоянието на другите двама е тежко.

Вадим Ермолаев е украински мултимилионер, който е сред 30-те най-богати хора в Украйна. Той е бизнесмен от Днипро, основател на търговско-производствената корпорация "Алеф" и един от най-големите строителни предприемачи в града. Ермолаев натрупва богатството си от производството на алкохол.

Ермолаев е и собственик на естонската Versobank, чийто лиценз беше отнет от Европейската централна банка през 2018 г. заради съмнения за законодателни нарушения.

Бизнесменът е част от списъка на украинската служба за сигурност (СБУ), за които се смята, че са избягали от Украйна след началото на войната. През декември 2023 г. му бяха наложени персонални санкции за срок от 10 години.

Според СБУ основание за това е дейността на алкохолния му бизнес в анексирания Крим, където компаниите му са плащали данъци в руския бюджет.

Редактор "Екип на Петел",

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